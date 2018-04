Maiori in festa: majorettes, musica e palloncini dal 6 all'8 aprile

Majorettes, costumi, colori, musica e palloncini a Maiori, da venerdì 6 a domenica 8 aprile. Si comincia venerdì alle opre 16.30 con uno spettacolo di animazione in programma sul Corso Reginna. Lo spettacolo sarà dedicato ai bambini. Sabato 7 aprile, spazio alle bande musicali in arrivo da ogni regione d'Italia. Il loro entusiasmo, i colori ed i suoni invaderanno le strade citadine dalle 16.30, con il momento culmine dello spettacolo delle Majorettes.

Tutti in scena

Alle ore 21 proseguirà la rassegna teatrale “Enzo Sarno”. Nella sala polifunzionale si esibirà Nunzia Schiano, la mamma di Mattia Volpe in “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”, famosa anche per aver collaborato con Pieraccioni, Casagrande e Biagio Izzo. Schiano sarà in scena con lo spettacolo “Femmene”. La regia è di Niko Mucci.

Gran finale

Domenica 8 aprile, la festa comincerà alle ore 10.15 con il raduno Fiat 500. L'evento è curato dall’associazione “La mitica 500” di Castel San Giorgio. Le autpo d'epoca sfileranno sul lungomare Amendola e resteranno in esposizione fino alle ore 13 al porto turistico. Le majorettes, invece, cominceranno ad esibirsi dalle ore 10.30, insieme ai gruppi diballo del Gran Carnevale di Maiori. Seguiranno performance di artisti di strada.

I bambini

Sarà allestita anche un’area giochi ad ingresso gratuito, dedicata ai più piccoli. I bambini potranno degustare gratis anche zucchero filato e pop corn. Poi il lancio dei palloncini.