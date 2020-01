Maiori: ai nastri di partenza la Terza Stagione Teatrale “Enzo Sarno”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si rinnova a Maiori un o degli appuntamenti teatrali più attesi: quello della Stagione Teatrale Città di Maiori “Enzo Sarno” che quest’anno raggiunge la sua terza edizione. La rassegna, dedicata all’avvocato-mecenate, teatrante per diletto, scomparso prematuramente, è organizzata dell’associazione Artistica – culturale “Atellana”, e diretta artisticamente da Costantino Amatruda e Mario Maglio e gode del patrocinio del Comune di Maiori. Nel corso della rassegna attori professionisti e amatoriali si alterneranno sul palco per dare vita ad un ricco cartellone di ben sei spettacoli, di cui tre ad ingresso gratuito. Si parte venerdì 7 Febbraio alle 20.00 al Salone degli Affreschi in Palazzo Mezzacapo con lo spettacolo “Nino – Omaggio a Nino Rota” di e con la cantattrice Lalla Esposito, recentemente impegnata con Nello Mascia, ed al pianoforte il Maestro Antonio Ottaviano. A seguire sabato 29 febbraio, sempre alle 20.00, alla Tendostruttura al porto turistico di Maiori, in collaborazione con il Gran Carnevale di Maiori, lo spettacolo “Donne” di e con Rosalia Porcaro. Ancora, venerdì 13 marzo alle 20.00 alla Tendostruttura al porto turistico si prosegue con “A tutti ma non a me” di e con Ciro Ceruti, con Luisa Esposito e Floriana De Martino (Sex and Sud in Made in Sud), con Domenico Pinelli (Fiction Don Matteo), Paco De Rosa, Ciro Pauciullo, Federico Nocerino. Appuntamento seguente quello di venerdì 27 marzo alle 20.45, sempre alla Tendostruttura al Porto Turistico, con lo spettacolo “Forse a volte ritornano” di Ugo Piastrella con Gino Cogliandro (ex Trettrè), Margherita Rago e con la compagnia Stabile del Teatro Nuovo di Salerno. Penultimo appuntamento sabato 4 aprile, al Salone degli Affreschi in Palazzo Mezzacapo alle 20.00, con lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame – con Clementina Gesumaria e Amedeo Mattiello, già acclamatissimi interpreti di due spettacoli teatrali nella seconda Edizione della Stagione Teatrale Città di Maiori Enzo Sarno. Chiude la rassegna martedì 7 aprile alle 21.00 alla Chiesa di San Francesco la Sacra Rappresentazione allestita dall’Associazione Artistico-Culturale Atellana di Maiori con la regia di Costantino Amatruda.

Info e prenotazioni:

Per info e prenotazioni è possibile telefonare o mandare un messaggio whatsapp al numero 3298268957. Per i tre spettacoli a pagamento “Donne”, “A tutti ma non a me” e “Forse a volte ritornano”, il costo del biglietto intero è di 12 euro, 8 euro ridotto per i bambini. E’ possibile anche acquistare l’abbonamento per i tre spettacoli al costo di 30 euro. Ingresso ridotto per gruppi di almeno 8 persone con prenotazione telefonica al costo di 10 euro a persona.