Uno spettacolo teatrale e un disco: in scena Mammanapoli Mood

Emiliano De Martino, artista salernitano trasferitosi a Roma, ritorna in provincia e porta in scena MAMMANAPOLI MOOD, dal 22 al 24 marzo, in un mini tour che coinvolgerà non solo il capoluogo di regione ma anche Angri e Bellizzi. Si comincia alle ore 18, data unica di presentazione. Info e prenotazioni ai numeri telefonici 3394838559 e 3387362933. Ingresso 10 euro.

La scheda

Mamma Napoli Mood è un atto d’amore verso la città di Napoli e i suoi figli, la sua cultura e la sua umanità… ma è anche un grido, una chiamata alla non indifferenza, alla non impassibilità dinanzi ai problemi che da sempre affliggono la città partenopea. Napoli è qui vista come specchio di povertà di valori morali e sociali. Accade spesso nelle metropoli, dove troppe volte l’unico sbocco di sopravvivenza è rappresentato dall’uniformarsi, dal farsi massificare se non addirittura dal delinquere.