“Man-Micro Azioni Natalizie”: 51 eventi natalizi in provincia di Salerno

È stato presentato, questa mattina, presso il centro sociale di Salerno, in via Cantarella (Quartiere Pastena) la nuova iniziativa promossa da Sodalis CSV Salerno, le MAN-Micro Azioni Natalizie. Un ricco cartellone di eventi ed iniziative che si realizzeranno su tutto il territorio provinciale a partire dall’8 dicembre 2018 fino al 7 gennaio 2019. Incontri, momenti di socializzazione e aggregazione realizzati in partnership tra organizzazioni di volontariato della provincia e il Centro Servizi per il volontariato, promotore dell’azione.

Le città

Un unico cartellone per un Natale di prossimità, partecipazione e solidarietà che si realizzerà nei comuni di: Eboli, Pagani, Salerno, Sapri, Angri, Calvanico, Caggiano, Pontecagnano Faiano, Fisciano, San Cipriano Picentino, Cava de’ Tirreni, Tramonti, Montano Antilia, Maiori, Siano, Mercato San Severino, Polla, Corbara, Salento, Sicignano degli Alburni, Polla, Giffoni Valle Piana, Torre Orsaia, Albanella, San Gregorio Magno, Battipaglia, Agropoli, San Pietro al Tanagro, Pellezzano, Salerno, Vallo della Lucania, Sarno, Nocera Inferiore e Baronissi.

Ad attivare le iniziative le Odv: Avis comunale Giungano, Papa Charlie, Daltrocanto, Moto Perpetuo, 1 Hospice per Eboli, Il Tempo per l'oro, Granello di Senapa, Gatto con gli Stivali, Spazio Famiglia, Il solco, Ursentum, L'Abbraccio, Tyrrhenoi, Irno Trek, Impegno e Solidarietà, Agorà Cava, P.A. I Colibrì, Centro Culturale Pegaso, Impatto Ecosostenibile Zerowaste Campania, Confraternita di Misericordia Mercato San Severino, Formamentis, Tempo e Memoria, PA Corbara, ABA- associazione Aiutiamo i Bambini Autistici, Un sorriso per la Vita, COA Protezione Civile Sicignano, Vigili di Protezione Civile Regione Campania, Voltapagina, Protezione Civile Vallo di Diano, Il gabbiano, Nuove Prospettive, Carmine Speranza, South Land, Anpana Salerno, La Panchina, Il Sorriso, Lipu, Legambiente Vento in Faccia, Lume, FATA, Sorriso a Ritmo, Salute e Vita, Noi per Te, Confraternita di Misericordia di Vallo della Lucania, Avis Sarno, Mad.Ora Famiglia e Minori, Confraternita di Misericordia di Cava de' Tirreni, Lab Arciragazzi, Confraternita di Misericordia di Siano, Gli invisibili di Mamma Anna, Legambiente Cava de' Tirreni-Terra Metelliana.