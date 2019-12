Musica e solidarietà: Pellezzano ospita la maratona Telethon

Tutto pronto a Pellezzano per il “Gran Galà di Telethon” che vivrà il momento clou domenica 15 dicembre alle ore 20.30 presso l’Agriturismo “A Casa di Anna la Braceria da Carlo e Alessandro” per un evento all’insegna della beneficenza e dell’intrattenimento. La serata sarà caratterizzata da una raccolta di fondi da destinare alla Fondazione “Telethon”, che si occupa della ricerca in campo sanitario al fine di sconfiggere le malattie rare e genetiche.

La presentazione

Gli ospiti ospiti parteciperanno a una cena solidale patrocinata dal Comune di Pellezzano, dalla sezione “Telethon Pellezzano” presso l’associazione culturale-ricreativa “Madre Maria Pia Notari” e da “I Comuni del Cuore”. Nel corso della serata ci sarà un live show a cura de i “Dixie & Co.” con animazione per bambini a cura di “New Age”. “La maratona “Telethon” di Pellezzano – dice il Sindaco Francesco Morra – è un appuntamento fisso annuale che caratterizza il periodo immediatamente precedente all’inizio delle vacanze di Natale. Una full immersion di un’intera settimana, durante la quale la nostra comunità è chiamata a un gesto di solidarietà nei confronti delle persone che soffrono condizioni di salute precarie a causa di rare malattie. Penso sia un dovere, da parte di ciascun organismo istituzionale, sostenere con forza e convinzione simili iniziative, il cui principale obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica a una maggiore partecipazione all’informazione e alla conoscenza delle forme di sofferenza che affliggono parte delle nostre comunità".

Il programma completo del weekend



Venerdì 13 dicembre, presso Centro commerciale le Cotoniere, alle ore 18, lettura animata con i personaggi della fiaba piu romantica di sempre a cura della compagnia del balletto Artenikè. Piazza Giovanni Paolo II Coperchia: il comitato San Nicola ospiterà Casa Telethon e lo shopping solidale a favore della ricerca per le malattie genetiche rare. Sabato 14 dicembre: presso l'istituto scolastico di Coperchia, “Open Day for Telethon”. La scuola aprirà le porte al territorio con una moltitudine di iniziative ed attività tese alla raccolta fondi per la ricerca scientifica. Ci saranno concerti, spettacoli teatrali, esposizioni, pesca di beneficenza a cura di tutti gli alunni dei vari plessi scolastici dell’ Istituto Comprensivo di Pellezzano. Musical natalizio a cura della New Age Animazione e spettacolo. Nel palazzetto dello sport di Capriglia "Carmine Longo", alle ore 15.30, ecco “Ballando per la vita” VI edizione: stage, balli di gruppo e di coppia sociali e coreografici – liscio da sala e standard con l’intrattenimento musicale a cura di Radio Diffusione Irno. Nel Teatro Comunale di Capezzano, ore 20, in scena “Quando viene dicembre Anastasia Musical”, a cura di alletto Artenikè diretto da Laura Sbordone, testo e regia di Daniela De Bartolomeis. Domenica 15 dicembre, presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Nicola e Matteo apostolo di Coperchia, alle ore 11.30, Santa Messa con i volontari Telethon con la partecipazione delle istituzioni locali e di tutte le associazioni coinvolte nella Maratona. Nella Piazza Giovanni Paolo II alle ore 12:30, concerto Bandistico “Vieni a suonare con noi” Città di Bracigliano e sfilata delle Majorette a cura del “Gruppo Majorette di Castel San Giorgio". Nella Parrocchia San Clemente I Papa Martire Pellezzano ore 17:00, concerto del Piccolo coro di voci bianche “Gioia in Canto” della scuola per l’infanzia Santa Rita Club Baby di Baronissi. Nel palazzetto dello sport di Capriglia, alle ore 18, partita di basket Pro Telethon tra Virtus Arechi e Swich Ruvo di Puglia. Nel centro polifunzionale “Cartarte” di Coperchia, alle ore 18.30, un Magico Natale con il Movimento Art Dance di Sonia Saggese. Poi la cena solidale e il Gran Galà.