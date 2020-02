"Porte aperte, viaggio nell'Italia che non ha paura": Marazziti a Salerno e Cava

Eventi speciali il 22 febbraio a Salerno e a Cava de’ Tirreni. L’occasione è un libro, Porte Aperte. Viaggio nell’Italia che non ha paura (edizioni Piemme) e l’incontro con l’autore, Mario Marazziti, una vita con la Comunità di Sant’Egidio come portavoce in mediazioni di pace e programmi innovativi per i giovani, la cura degli anziani a casa, le persone più in difficoltà, per i diritti umani.



La scheda

Scrittore, saggista, Marazziti è stato presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati nella scorsa legislatura, nonché co-fondatore della Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte. Con Sant’Egidio Salerno e Migrantes al Salone Bilotti dell’Archivio di Stato di Salerno, in piazza Abate Conforti, sabato 22 febbraio alle 10.30, aiutato da Angelo Scelzo, Antonia Autuori, Antonio Bonifacio e da letture, testimonianze ed interventi musicali; e al Palazzo Vescovile di Piazza Duomo a Cava de’ Tirreni, alle 17.00, con l’Associazione Eugenio Rossetto, l’Associazione Pietre Vive, Migrantes e la Pastorale sociale della Diocesi di Amalfi e Cava de’ Tirreni, c’è una grande occasione per scoprire un’altra Italia, un’altra Salerno, raccontata nel libro di Marazziti.

