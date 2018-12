Marco Mengoni al Maximall di Pontecagano, ecco la data

Venerdì 7 dicembre, dalle ore 17, Marco Mengoni incontrerà i fan al Maximall di Pontecagnano e firmerà le copie del CD “Atlantico”.

Il programma e il regolamento

Tutti i fan che acquisteranno il nuovo cd “Atlantico” presso la Feltrinelli del centro commerciale riceveranno subito un pass prioritario. Tutti i fan che acquisteranno o hanno già acquistato l’album presso qualunque rivenditore esterno al centro commerciale, il giorno dell’evento potranno ritirare il pass presso l’infopoint del Centro Commerciale stesso. Il nuovo Cd dell'artista avrà diverse versioni: Attraverso la gente (versione deluxe 01/05), Filtro di coscienza (versione deluxe 02/05), Immersione emotiva (versione deluxe 03/05), Oceano di esperienza (versione deluxe 04/05), Piano unico (versione deluxe 05/05), Atlantico (versione LP). L’incontro si svolgerà in piazza Maximall e si avrà diritto ad accedere al firma copie in base al colore del pass del quale si è in possesso.