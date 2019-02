Il cabaret di Maria Bolignano a La Fabbrica di Salerno

A Carnevale ogni scherzo vale e Maria Bolignano, con il suo contagioso cabaret, è garanzia di risate e divertimento, a La Fabbrica di Salerno. "Sì mamma sì, no mamma no" è uno dei suoi tormentoni televisivi e teatrali. Bolignano sarà a La Fabbrica il 5 marzo, alle ore 18. L'ingresso è gratuito. Tanta curiosità tra i giovani - che nei suoi siparietti in versione milf l'attrice dimostra di gradire molto - e i meno giovani, che hanno imparato ad apprezzarla non solo al teatro ma anche durante il fortunato format Made in Sud.