Arriva l'estate al Marina d'Arechi: al via il fitto calendario di appuntamenti

L'estate è alle porte a Marina d’Arechi, il nuovo porto turistico salernitano di via Salvador Allende che è pronto a diventare un vero e proprio villaggio, dove musica, animazione per i piccoli, divertimento, sport e buon cibo saranno gli ingredienti fondamentali per trascorrere in spensieratezza i fine settimana della stagione calda che bussa alle porte.

Gli appuntamenti

Al via, dunque, con il fitto calendario di eventi: si parte oggi pomeriggio, venerdì 22 giugno, dalle 19 alle 20, lungo la banchina di riva primo appuntamento con il fitness del “Summer fit 2018 di Marina d’Arechi” con una lezione di pilates dell’istruttrice Valentina Iemma. Dopo l’attenzione alla forma fisica, ci sarà spazio per la buona musica e il buon cibo all’interno del ristorante “Semprinporto” che, a partire dalle 21 ha organizzato una cena-spettacolo accompagnata dalle note della Delta blues band, storica formazione salernitana. Domani pomeriggio, invece, sabato 23, dalle 18 alle 20, taglio del nastro anche per il “Villaggio dei piccoli”, con tanti giochi dinamici e animazione per i bambini.

I 4 venerdì

Il Summer fit 2018 a Marina d’Arechi continuerà, poi, per altri quattro venerdi: il 29 giugno con una lezione di yoga tenuta da Anna Gaito, per gli amanti della zumba l’appuntamento è il 6 luglio assieme alla maestra Laura D’Alessandro. Agostino Benincasa e le sue biciclette da indoor cycling (outdoor class) saranno protagoniste della data di venerdì 13 luglio, mentre il 27 luglio si chiude in bellezza con una seconda lezione di pilates. Tutti gli appuntamenti del Summmer fit nascono grazie alla collaborazione con il BeFit Club, partner di Marina d’Arechi. Sotto il marchio Patapumfete Animation è, invece, l’estate dei piccoli, con i primi appuntamenti in programma sabato 23 e 30 giugno. Lula Poppins e le sue bolle incanteranno grandi e piccini sabato 7 luglio. Il mago Paolo sarà protagonista dell’animazione del 14 luglio. Il fascino del trasformismo di Carmine De Rosa, tra i concorrenti dell’ultima edizione de La Corrida su Rai1, sarà in programma sabato 21 luglio, mentre il team di Patapumfete tornerà a colorare la banchina di riva sabato 28 luglio.

La musica

La buona musica tornerà venerdì 6 luglio, con una serata di musica pop e cover anni ’80 firmata dai “Va bene così”. Sarà interamente dedicata ai diportisti amanti della musica, invece, la serata del 14 luglio. Al bar “Semprinporto”, infatti, si esibirà la MDA LIVE BAND, e cioè la band formata proprio dai diportisti di Marina d’Arechi, accomunati dalla passion per la musica, oltre che per il mare. La MDA live band organizzerà una session “libera” in cui il ritmo sarà protagonista indiscusso.