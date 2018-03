Miss Spring 2018 è di Giffoni Valle Piana

Martina Zullo, 18 anni di Giffoni Valle Piana, alta 170 centimetri, conquista il titolo di Miss Spring 2018 nell’ambito della XV edizione del Concorso Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La giovane Miss giffonese ha sbaragliato la concorrenza durante la sfilata organizzata dalla Lino Miraldi nella salone delle feste dell’Hotel Pace in via Laura di Paestum. Zullo è stata scelta da una giuria che vedeva tra gli altri, nelle vesti di madrine Lusy Pecoraro (Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 2017), Fabiola Longo (Miss Capaccio Paestum 2017) e Nicole Pace (Miss Capaccio Paestum Baby 2017).

Con lei sul podio Valentina Satriano 20 anni di Bellizzi (Miss Hotel Pace 2018), Ivanna Kost 15 anni di Minori (Miss Cinema) e Sara Moscaritolo 16 anni di Mirabella Eclano (Miss Eleganza). Durante la serata riconoscimenti importanti anche per Miriana Mauro,19 anni di Gromola (Miss Curvy), Stefania Morena 23 anni di Altavilla Silentina (Miss Fotogenia), Veronica Marculeac 25 anni di Capaccio (Miss Portamento), Arianna Lettieri 14 anni di Cuccaro Vetere (Miss Hair Style) e Nadia Nigro 24 anni di Pontecagnano. Le acconciature delle Miss sono state curate dal bravo Luca Cataldo.

L’evento è stato condotto da Ilaria Cennamo (Miss Italia Cinema Basilicata 2017) che nel prossimo autunno vedremo prima al cinema e poi in tv, nel film Rai “Wine to Love” del regista lucano Domenico Fortunato. Affiancherà Ornella Muti e Michele Venitucci. Ilaria Cennamo è stata anche ospite del Festival di Sanremo come Madrina delle “Terre del Bussento” a Casa Sanremo.