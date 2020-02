Mascherata ad Atena Lucana: ecco il programma

Domenica 23 febbraio è il momento dell’allegria in maschera ad Atena Lucana. Una sfilata di carri, degustazioni, musiche e un ballo in maschera sono gli ingredienti del Carnevale Atenese 2020 in programma domenica 23 febbraio. La Pro Loco Athena Nova invita tutti a partecipare a una giornata in festa immersi nell’atmosfera del carnevale.

Il programma

Il ritrovo dei carri allegorici è previsto nel piazzale della Cappella Maria Ss di Costantinopoli ad Atena Lucana Capoluogo con partenza del corteo alle ore 15.00 che continuerà per le strade del paese, con tappa finale presso il piazzale dell’AUDITORIUM di Atena Lucana Scalo. Verranno premiati, a fine sfilata, il carro e la maschera più bella e originale. La giornata sarà allietata con balli, musica e stand gastronomici. A fine serata verrà inoltre scelta la MASCHERA ATENESE, rappresentata dalla figura del BANDITORE, tra i partecipanti al concorso di idea “INVENTIAMO LA MASCHERA ATENESE”. Alle 20.30 il programma prevede un ballo in maschera nell’AUDITORIUM di Atena Lucana Scalo. La Pro Loco Athena Novaè lieta di festeggiare in spensieratezza il carnevale 2020 con tutti i partecipanti.