Passeggiata in maschera e sfilata di carri allegorici a Pellezzano

A Coperchia il Carnevale in maschera sfilerà per le strade del paese in tre momenti diversi. I carri allegorici presenteranno personaggi fantastici, amati dai bambini: Il Pirata dei Caraibi, Asterix e Obelix, Lupin, Toy Story il mondo dei giocattoli.

Il programma

L'evento è stato promosso dal Comune di Pellezzano con il coinvolgimento dell’Ente “Gran Carnevale di Baronissi”, i cui membri saranno presenti nel corso delle sfilate in maschera con la partecipazione di 2 carri “ospiti”, realizzati dalle associazioni del Comune di Baronissi. Il primo appuntamento, patrocinato dalla Pro Loco di Pellezzano, è per sabato 23 febbraio, presso l’Auditorium “Giovani +” alla frazione Coperchia, dove alle ore 19.00 andrà di scena un musical ispirato alla fiaba di “Peter Pan”, diretto dal balletto “Arte Nike”. Il giorno successivo, domenica 24 febbraio, col sostegno dell’Associazione socio-cultarale “Insieme Per…” ci sarà un doppio appuntamento: il primo alle ore 12.00, in piazza G. Di Vittorio a Pellezzano con una rappresentazione dal titolo “Pirati dei Caraibi”; il secondo, molto atteso, a partire dalle ore 16 con la storica sfilata carnevalesca, che prevede la partenza da Piazza Ferrovia alla frazione Coperchia, dalla quale si snoderanno i carri per percorrere le principali strade del centro cittadino. Il momento clou della sfilata sarà al termine della stessa con la famosa “CALATA DEI SUPEREROI” in Piazza Giovanni Paolo II a Coperchia. Ultimo appuntamento il giorno 5 marzo, martedì grasso, con un “Carnival Party” in programma a partire dalle ore 10.00 in Piazza Carmine Pastore alla frazione Capriglia. Le scuole saranno presenti con gli alunni per assistere allo spettacolo dal titolo “O’ Martedì Muzzillo”, in collaborazione con l’Associazione territoriale “Madre Maria Pia Notari”. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.