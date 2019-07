"Ciao cipollino": una serata speciale con Massimo Boldi, ospite di Castellabate

Sarà Massimo Boldi l’ospite della prima serata della fortunata rassegna “Metti una sera con…” organizzata dal comune di Castellabate che ospita, in un salotto a cielo aperto, i volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e del giornalismo italiano e che ottiene sempre un grande riscontro di pubblico grazie alla presenza di nomi quali Giancarlo Magalli, Giuseppe Zeno, Veronica Pivetti, Antonio Caprarica, Riccardo Scamarcio e tanti altri, intervenuti nelle scorse edizioni della manifestazione.

Il programma

L’imperdibile appuntamento con Massimo Boldi è sulla terrazza Caduti del Mare a Santa Maria di Castellabate sabato 13 luglio alle ore 22. L’attore, conosciuto anche col soprannome di Cipollino, dal nome di Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti, converserà con la giornalista Ertilia Giordano della sua carriera che lo ha visto, per più di vent'anni, fare coppia con l’attore romano Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano. Tra cinepanettoni, commedie e trasmissioni comiche ha vinto negli anni ben 11 telegatti ed è diventato, per la sua instancabile voglia di intrattenere i fan, un personaggio apprezzato dal pubblico generazione dopo generazione. La prossima serata della Rassegna culturale “Metti una sera con…”, che rientra nel ricco calendario di eventi organizzati e promossi dall’assessorato al turismo e alla cultura, sarà domenica 4 agosto con l’attrice Claudia Gerini. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. L’assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri commenta così l’edizione 2019 di “Metti una sera con…”.

Il saluto istituzionale

"Apriamo nel segno della cultura e del divertimento la nostra rassegna, giunta ormai alla sua quarta edizione, continuando sulla scia dei successi collezionati di anno in anno in compagnia di interessanti volti noti che si sono alternati qui a Castellabate. Quello con Massimo Boldi è un incontro atteso e di grande interesse, il brillante attore dialogherà in un clima confidenziale col pubblico presente grazie allo scenario raccolto della terrazza Caduti del mare, location ormai consolidata per questo tipo di iniziative".