"Sogno e son desto 400 volte": Massimo Ranieri all'Arena del Mare

Massimo Ranieri è pronto a festeggiare anche con il pubblico di Salerno lo straordinario successo del suo già leggendario show “Sogno e son desto 400 volte”, premiato da ripetuti sold out in tutta Italia, che approderà all’Arena del Mare il 19 luglio 2018. Dopo 400 straordinarie repliche, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma un must delle scene.

I dettagli

In questa versione aggiornata dello show resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali ma anche attore e narratore che, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, proporrà tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso. Naturalmente non mancheranno le sorprese, gli omaggi, gli aneddoti ma, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più, offrendo una magnifica serata sospesa tra le emozioni e i sogni che solo un’artista unico come lui è in grado di regalare immutati nel tempo. Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica). Organizzatore generale dello show Marco De Antoniis, light designer Maurizio Fabretti.

I biglietti

I biglietti per l’appuntamento del 19 luglio all’Arena del Mare di Salerno, allestita da Comune di Salerno e Autorità Portuale nel Sottopiazza della Concordia, saranno disponibili a partire da domani, venerdì 30 marzo. La data è a cura di Anni 60 produzioni. Per informazioni 089 4688156 - Anni60produzioni.com.