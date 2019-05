Show di Massimo Ranieri al Gran Teatro “Paladianflex” di Atena Lucana

Dopo aver incantato le platee di tutta Italia con oltre 400 repliche Massimo Ranieri è pronto a conquistare anche il pubblico di Atena Lucana con il suo straordinario show “Sogno e son desto 400 volte”. L’appuntamento è per venerdì 31 maggio alle ore 21 al Gran Teatro Paladianflex allestito per l’occasione con tutti posti numerati a sedere. Uno spettacolo unico, condito di canzoni, aneddoti e colpi di teatro, in cui Ranieri trasporterà il pubblico con tutto il meglio del suo repertorio più amato, dai suoi grandi successi musicali come "Rose rosse", "Erba di casa mia", "Se bruciasse la città", "Perdere l'amore" ai brani da lui resi memorabili come "La voce del silenzio", "La rumba degli scugnizzi", dagli omaggi alla tradizione napoletana con “Vicino ‘o mare” e “Anema e Core” agli omaggi ai grandi sognatori e ai grandi classici del cantautorato italiano con “Quel che si dice”, “Io vivrò” e tanti tanti altri. Una scaletta perfetta in cui, tra un brano e l’altro, fanno il loro ingresso racconti divertenti e incursioni potenti e suggestive nella poesia e nel teatro, con brani tratti da opere immortali della drammaturgia e della lirica italiana e straniera, da Eduardo a Shakespeare, da Alda Merini a Prezzolini, mescolati con indimenticabili macchiette della rivista napoletana.

Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri racconterà la sua Napoli e attraverserà molte delle forme d'arte proprie della tradizione partenopea, unendole a monologhi del grande teatro, con la sensibilità artistica e l'istrionica capacità interpretativa unica del 'cantattore', capace di contaminarsi con linguaggi sempre diversi, e con quella vocazione al sogno che è la formula consolidata del successo di uno show già leggendario. Dopo 400 straordinarie repliche, lo show, ideato e scritto da Massimo Ranieri con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma un must delle scene, rinvigorito ad ogni stagione dall’inesauribile maestria live del suo protagonista. Tra musica, racconti particolari e colpi di teatro, il pubblico sarà ancora una volta ammaliato da un varietà emozionale che ha nel suo protagonista l’indiscusso, acclamato e acclarato, punto di forza in ogni magica replica, sospesa tra le emozioni e i sogni che solo un’artista unico come lui è in grado di regalare immutati nel tempo. Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Andrea Pistilli (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica). Organizzatore generale dello show Marco De Antoniis, light designer Maurizio Fabretti.

INFO UTILI I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in tutte le prevendite abituali e saranno acquistabili anche direttamente al Botteghino del Gran Teatro Paladianflex il giorno dello show a partire dalle ore 18. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Tre i settori di platea numerata disponibili (con prezzi da € 40,00 a € 60,00 comprensivi di diritti di prevendita) Per informazionii: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI Proseguirà poi in autunno la nuova programmazione di Anni 60 produzioni in sinergia con Tappeto Volante al Gran Teatro Paladianflex di Atena Lucana con altri due grandi protagonisti della musica italiana in tour sui palchi dei più prestigiosi teatri: Fiorella Mannoia, attesa giovedì 10 ottobre con il “PERSONALE TOUR”, e Francesco Renga, in scena venerdì 15 novembre con il suo nuovo tour “L’altra metà”. Le prevendite per i due show sono già attive. Per informazionii: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.

IL PALADIANFLEX Il Gran Teatro PalaDianflex è una struttura polivalente di 2.100 mq coperti, su uno spazio di circa 6.000 mq, ha una capienza di circa 1.500 in allestimento teatrale con tutti posti numerati; è dotata di tutti i comfort per gli spettatori, perfettamente condizionata d’estate e ben riscaldata d’inverno, dotata di un accogliente foyer d’ingresso con bar e guardaroba. È inoltre dotata di un parcheggio privato e custodito di circa 15.000 mq, ed è posizionato a soli 600 metri dall’uscita di Atena Lucana dell’Autostrada Salerno – Reggio Calabria.