Concerto di Massimo Ranieri a Ravello, il 6 gennaio

Ravello ospita il concerto di Massimo Ranieri. Sabato 6 gennaio, alle ore 20.30, l'artista tornerà a calcare il palcoscenico dell’Auditorium Niemeyer con Malìa Napoletana. Si tratta di un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz. Ranieri sarà accompagnato sul palcoscenico da grandi jazzisti italiani: Stefano Di Battista ai sassofoni, Marco Brioschi alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria.

Info utili

Per info e prenotazioni, è possibile contattare il numero telefonico 089858422 oppure inviare una e-mail all'indirizzo boxoffice@ravellofestival.com. Biglietti in vendita anche on line su www.ravellofestival.com e www.fondazioneravello.it. Fino al 6 gennaio, biglietti acquistabili anche dalle ore 10 alle 13 presso la biglietteria dell’Auditorium Oscar Niemeyer. Nei giorni 4 e 6 gennaio, la biglietteria sarà aperta anche dalle ore 17 fino ad inizio concerto.