Malìa napoletana: notti splendenti con Massimo Ranieri a Salerno

Malìa napoletana torna a Salerno con Massimo Ranieri. L'artista rivisita i grandii della canzone napoletana. Sul palcoscenico una band di stelle della musica italiana: Stefano Di Battista - sax, Sebi Burgio - pianoforte, Riccardo Fioravanti - contrabbasso, Marco Brioschi - tromba, Stefano Bagnoli - batteria. Al Teatro Verdi di Salerno, Massimo Ranieri andrà in scena con un concerto dedicato a tutti gli amanti della musica d’autore. Appuntamenti in programma da giovedì 10 ottobre a sabato 12 ottobre (ore 21) domenica 13 ottobre (ore 18)



La scheda

Un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana, rivisitati in chiave jazz con l’accompagnamento sul palcoscenico di alcuni dei più grandi musicisti italiani, che faranno rivivere la atmosfere dei favolosi anni ‘50 e ‘60: da Malafemmena di Totò a Dove sta Zazà, passando per Strada ‘nfosa di Modugno e Torero di Carosone, Ranieri arriva al secondo capitolo del suo personale viaggio nella canzone napoletana declinata in versione jazz,iniziato nel 2015 con l'album Malia - Napoli 1950-1960. Non tralascia, però, i suoi successi di sempre da Rose rosse a Perderel’amore, da Vent’anni ad Erba di Casa Mia.