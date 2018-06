Musica, legalità, cultura e sport presso il Centro di Aggregazione di Matierno

Si terrà il 7 giugno, alle ore 18, presso il Centro di Aggregazione di Matierno (nell'ex scuola), la manifestazione sociale in cui le realtà attive nel quartiere presenteranno il lavoro svolto durante l'anno.

L'iniziativa

La manifestazione è organizzata dall'associazione Musikattiva, dalla cooperativa Galahad, dalla cooperativa Giovamente e dall'associazione MMA personal trainer, in sinergia con i bambini del centro Enzo Sacco, e con il patrocinio del Comune di Salerno. Per il pubblico, dunque, in programma momenti di musica, legalità, cultura e sport. A prender parte all'iniziativa, anche l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Nino Savastano. Un momento di integrazione e condivisone dedicato ai bambini e alle famiglie salernitane. L'ingresso è gratuito.