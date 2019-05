Canti, spot e musica per “Matierno è vita”: l'iniziativa di fine anno al Centro di Aggregazione

Tutto pronto, per “Matierno è vita”, l’iniziativa di fine anno del Centro di Aggregazione sito presso l’ex scuola elementare del quartiere collinare salernitano. Con il patrocinio dell'Ambito S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, capitanato dall'assessore Nino Savastano, infatti, le associazioni e le cooperative impegnate quotidianamente presso la struttura, il 30 maggio, a partire dalle ore 17, proporranno un interessante momento di incontro e di intrattenimento per le famiglie della zona e non solo.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Savastano, dunque, la cooperativa sociale Galahad aprirà la serata con la proiezione dello spot progresso realizzato ed interpretato dagli utenti del Centro per la Legalità, tra residenti del posto e minori stranieri non accompagnati che hanno trovato nel centro polifunzionale di Matierno un prezioso punto di riferimento. Dunque, sarà la volta dei canti a cura del coro gospel multietnico della stessa cooperativa, diretto dal maestro Manuel Fernandez. A seguire, l’associazione Musikattiva presenterà il saggio musicale di fine anno Ensamble Matierno Social Music, nonché le esibizioni corali con i bambini del centro di aggregazione Enzo Sacco. Infine, la cooperativa Giovamente traccerà un bilancio delle attività svolte quotidianamente a servizio dei minori di Matierno.

Gli obiettivi

L’iniziativa mira a far luce sulle potenzialità offerte dai laboratori musicali, creativi ed educativi gratuiti, proposti presso il Centro di Aggregazione, nel segno dell’integrazione e della solidarietà.