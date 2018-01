"Matrimoni scombinati" al Teatro Arbostella, il 27 e 28 gennaio

Prosegue la rassegna di teatro comico amatoriale al Teatro Arbostella di Salerno. Da sabato prossimo 27 gennaio e per i prossimi tre fine settimana ritorna sul palco di Viale Verdi la compagnia napoletana Teatromania con "Matrimoni Scombinati", farsa in puro stile partenopeo, riscritta dal regista Rino Grillo. La storia si svolge in casa di una famiglia napoletana con una coppia di coniugi alle prese con litigi e una separazione imminente. Sul palco si esibiranno Nunzia Di Mare, Valeria Califano, Agostino De Rosa, Pasquale Falconetti Antonino Guida, Antonio Toscano, Rosario Russo, Elvira Trammacco, Aldo Amoretti, Antonino Cuzzola, Aldo Menga, Margherita Nativo, Silvia Mirante, Paolo Trammacco e Annamaria Marmo. Spettacoli il 27 e 28 gennaio, 3, 4, 10 e 11 febbraio. Sabato alle ore 21.15 e domenica alle ore 19.15. Biglietto d'ingresso 12 euro, 10 euro ridotto. Si consiglia la prenotazione ai numeri telefonici 0893867440 e 3471869810.