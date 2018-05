Al Teatro Giuffré "a tu per tu" con Maurizio Casagrande, il 5 maggio

Gli organizzatori la definiscono "serata confidenziale" e lo conferma il titolo - "A tu per tu" - della performance teatrale di Maurizio Casagrande. Il famoso attore napoletano sarà il grande ospite del Teatro Giuffrè di Battipaglia, sabato 5 maggio. Alle ore 20.30, prenderà forma una serata semplice e confidenziale, di grande presa sul pubblico che si ritrova immerso in un’atmosfera calda e piacevole. In scena una pianista, due cantanti e Maurizio Casagrande che si racconterà agli spettatori.