Ospiti speciali al Maximall: in arrivo Fabrizio Moro, Ultimo, Ermal Meta

Serate ed ospiti speciali al Maximall di Pontecagnano: in rapida successione, la piazza antistante il centro commerciale accoglierà Fabrizio Moro, Ultimo ed Ermal Meta. Le date sono state diversificate ed i fan hanno già preso nota: il 24 febbraio toccherà a Moro alle ore 17.30; il 3 marzo, stesso orario, sarà la volta di Ultimo con il suo cd "Peter Pan"; gran finale il 16 marzo, sempre alle 17.30, con Ermal Meta che ha vinto il Festival di Sanremo presentando il brano "Non mi avete fatto niente", in coppia con Fabrizio Moro. Il testo è stato scritto dai due artisti e da Andrea Febo in seguito all'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande.

Il programma

Fabrizio Moro, il primo ospite in ordine di tempo, incontrerà i fan e firmerà le copie del suo cd “Parole Rumori e Anni”. Tutti i fan che acquisteranno il nuovo cd presso la Feltrinelli del centro commerciale riceveranno subito un pass numerato. Chi lo ha già acquistato potrà ritirare il pass presso l’infopoint del Centro Commerciale stesso. L’incontro si svolgerà in piazza Maximall, dalle ore 17.30 in poi. Il giorno dell’evento si avrà diritto ad accedere al firma copie in base al numero del pass del quale si è in possesso. Sarà presente un fotografo ufficiale che scatterà una foto in posa per ogni fan.