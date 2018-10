Mazzariello e Pieranunzi al Jazz Club il Moro, il 19 ottobre

Julian Mazzariello ed Enrico Pieranunzi, duo di pianoforte, saranno insieme per la prima volta al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni, il 19 ottobre alle ore 22. La rassegna MoroinJazz, che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase, porta sul palcoscenico del Borgo Scacciaventi Enrico Pieranunzi, maestro del pianoforte jazz riconosciuto a livello internazionale e il giovane ed affermato Julian Mazzariello, punto di riferimento stilistico ed espressivo per giovani pianisti e strumentisti di ogni parte del mondo.

La scheda

Enrico Pieranunzi è a tutti gli effetti uno dei grandi dle jazz mondiale. Pianista, compositore, arrangiatore, ha registrato più di 70 Cd a suo nome spaziando dal piano solo al trio, dal duo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron. Pluripremiato come miglior musicista italiano nel “Top Jazz”, annualmente indetto dalla rivista “Musica Jazz” (1989, 2003, 2008) e come miglior musicista europeo (Django d’Or, 1997) Pieranunzi ha portato la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo esibendosi nei più importanti festival internazionali, da Montreal a Copenaghen, da Berlino e Madrid a Tokyo, da Rio de Janeiro a Pechino. A partire dal 1982 si è recato numerose volte negli Stati Uniti dando concerti in varie città tra cui New York, Boston, San Francisco.

Mazzariello

In duo al pianoforte con Pieranunzi, il pianista italo/inglese Julian Oliver Mazzariello nato in Inghilterra il 31 ottobre 1978 (da madre inglese e padre musicista cavese doc, trasferitosi a Londra alla fine degli anni ’60) che ha vissuto nella provincia della capitale britannica per i suoi primi 17 anni. Da sempre a contatto con il mondo della musica, vince in tenera età un prestigioso festival nazionale di giovani promesse. Innamoratosi della città metelliana, vive ormai dal mese di gennaio del ‘96 a Cava de’ Tirreni, dove si è subito portato alla ribalta del panorama jazzistico salernitano, collaborando prima con artisti locali, e giungendo poi a fama nazionale, con la partecipazione al penultimo disco di Lucio Dalla ed all’acclamatissima tournèe con il cantautore bolognese che ha fatto il giro d’Italia, riscuotendo notevole successo. Altra importante collaborazione artistica è quella con la cantante Fiorella Mannoia. Infine la partecipazione alla 55° edizione del Festival di Sanremo con la band di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista jazz quartet, oltre ad essere stato (con la stessa formazione meno la cantante) componente del gruppo fisso al programma tv di Paolo Bonolis “Il senso della vita”.

Per info e prenotazioni concerti, è possibile contattare i numeri telefonici 0894456352 e 3403939561.





