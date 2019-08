Nuovo McDonald's a Salerno: taglio del nastro con Maya e Casagrande

Ieri a Salerno, l'atteso taglio del nastro del nuovo ristorante McDonald’s affidato a due ospiti d’eccezione: Veronica Maya e Maurizio Casagrande.L’inaugurazione del nuovo ristorante è avvenuta negli spazi dell’edificio storico di Palazzo Natella, al centro della città di Salerno, e ha riscosso un notevole successo.

La festa

Una grande festa tra trampolieri, artisti di strada e tanti palloncini colorati per tutti i bimbi, con in sottofondo la jam session a cura dei musicisti della grande e prestigiosa scuola jazzistica salernitana, apprezzata in ambito internazionale. Al taglio del nastro hanno preso parte, insieme agli ambassador (Veronica e Maurizio), e a Luigi Snichelotto e Laura Patrizia Cagnazzo, i rappresentanti delle istituzioni.

Gli annunci

La prossima sfida saranno le EOTF da realizzare sugli altri ristoranti della provincia di Salerno, oltre Eboli già convertito. Il nuovo McDonald’s: è situato in via Roma e vi lavoreranno 45 persone, molte delle quali selezionate durante la tappa del McItalia Job Tour. Dotato di circa 180 posti a sedere tra interno ed esterno, si estende su un’area che supera gli 800 mq. Presente anche il McCafé, uno spazio ideale per una colazione o una pausa: McCafé offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Il ristorante è dotato di chioschi digitali self-service grazie ai quali sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s.

Info utili

I clienti che sceglieranno di ordinare tramite chioschi digitali potranno inoltre personalizzare alcune ricette, modificando le quantità degli ingredienti. Per i più piccoli, il ristorante mette a disposizione un’area per le feste di compleanno, dotato di giochi digitali, dove divertirsi in piena sicurezza. Il ristorante di Salerno in via Roma è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 01.00. Il servizio take-away sarà invece disponibile 24 ore su 24.