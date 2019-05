Musica, mostre, danza: tutto pronto per il Meeting del Mare

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, l’area porto di Marina di Camerota si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto in occasione della XXIII edizione del "Meeting del Mare", il festival - ideato e diretto da don Gianni Citro - che anticipa la stagione dei grandi raduni open air italiani. Musica, mostre, installazioni, danza, azioni teatrali e incontri d’autore - a ingresso gratuito - in riva al mare del Cilento per una gioiosa esplosione di creatività giovanile.

Il tema e gli artisti

Per l'edizione 2019, è stato scelto il tema Io ricordo. Tre gli headliner, uno per ogni giornata del festival, con uno sguardo attento alla scena italiana contemporanea. Venerdì 31 maggio, spazio a FRANCO126. Sabato 1 giugno,ecco PLANET FUNK. Domenica 2 giugno, si sibirà MOTTA. Insieme a loro, come tradizione, una folta schiera di artisti emergenti e interessanti realtà della musica underground nazionale: N!et, La Terza Classe, Malatja, Stanley Rubik, 1989, Fran e i Pensieri Molesti, La Gabbia, Barracca Republic, DiMeglio, Martino Adriani, Matteo Cappella, San De Villa, Indubstry, Johnny DalBasso e molti altri, per un totale di 50 esibizioni.

Il cartellone

Oltre ai concerti, sono previsti ogni giorno workshop e seminari con professionisti di settore, aftershow, dj set, incontri con gli autori e jam session presso il Meeting del Mare Camp: un vero e proprio mini-campus (attivo dal 30 maggio con un contest per band emergenti) in cui, dalla mattina fino a notte fonda, tutte le band avranno la possibilità di confrontarsi e far ascoltare i loro dischi/demo agli ospiti presenti al festival.

Le arti

Anche quest’anno al Meeting del Mare verrà dedicato ampio spazio all’arte nelle sue diverse forme e ai momenti di riflessione con il CANTIERE VISIVO dove verrà allestita l’intera mostra “Closer - Dentro il reportage”, un festival diffuso dedicato alla fotografia sociale organizzato in collaborazione con Terzo Tropico e Witness Journal. Cinque lavori che raccontano le condizioni critiche di luoghi vicini e lontani. Nella notte tra l’1 e il 2 giugno, subito dopo la fine dei concerti, la Chiesa di Sant’Alfonso accoglierà i detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere protagonisti di “EPOCHE’" (sospesi) per la regia di Marco Puglia. Il carcere, in questo caso, diventa luogo di creazione