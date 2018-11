Festa della mela annurca: il trionfo del gusto, ecco i menù

La mela annurca, eccellenza agroalimentare da salvaguardare, sarà la grande protagonista della festa (due giorni di prelibatezze), organizzata a San Mango Piemonte il 24 e 25 novembre.

I menù

Strudel e melafico, gelato dolce alla melaa, liquore alla mela saranno offerti in degustazione negli stand che apriranno sabato pomeriggio e domenica, in quest'ultimo caso dalle ore 10.30. Gli organizzatori (Pro Loco e patrocinio del Comune di San Mango Piemonte) hanno previsto menù a tema presso ristoranti convenzionati. Il primo menù: risotto alla Bettelmatt, lonza di maiale glassata alla mela riduzione aceto, tiramisù, acqua, vino, caffè. Secondo menù con tegolina croccante, strascinati con guanciale di Norcia, medaglioni di maialino, cupcake nocciola/mela e mousse al cioccolato bianco, acqua, vino e caffé. Il terzo menù prevede cortecce, arista di maiale, torta di mela, acqua, vino e caffè. La mela annurca, risorsa tipica territoriale, sarà valorizzata come espressione di qualità della identità culturale ed ambientale, ingrediente base per una sana e corretta alimentazione e per uno stile di vita più responsabile e naturale.

Il programma

La due giorni di festa dei sapori all’annurca e dei saperi rurali comincia sabato 24 novembre alle ore 15 con l'apertura degli stand MelaDay, cioè mercatini natalizi e laboratori artigianali a cura delle "Angels Creation". A seguire, spazio alla personale artistica di Gerardo Esposito, cioè una mostra contadina e tradizioni popolari a cura della Pro Loco Etruschi di Frontiera. Alle ore 17.30, il meeting “Turismo rurale e tipicità: valorizzazione e sostenibilità” a cui parteciperanno il sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo, il sindaco di San Cipriano Picentino, Gennaro Aievoli, il sindaco di Castiglione del Genovesi nonchè Presidente della Comunità Montana, Generoso Matteo Bottigliero, l’Assessore al Comune di Salerno, Mimmo De Maio, il presidente provinciale UNPLI, Mario De Juliis, il presidente Rete Destinazione Sud, Michelangelo Lurgi, il docente universitario ed ex parlamentare, Guido Milanese, l’avvocato già parlamentare, Tino Iannuzzi, il coordinatore del Gal Colline Salernitane Eligio Troisi, il preside del ProfAgri, Alessandro Turchi, il consigliere regionale, Tommaso Amabile. Il convegno, moderato da Nicola Vitolo, giornalista e presidente Pro Loco, si terrà alle 17.30 nel centro parrocchiale “Santa Maria”, in piazza Jacopo Sannazaro, teatro per due giorni di un mix di attività e momenti culturali, artigianali, artistici, ludici, folcloristici, gastronomici. Alle ore 19, "Dolci in versi", tappa della gara di "DolcePoesia", patrocinata da UNPLI Salerno. Alle ore 20, balli di gruppo.

La domenica

I mercatini, la mostra contadina ma anche una visita guidata alla mostra per far rivivere memorie e attrezzi (ore 11.30). Alle ore 13, pranzo presso i ristoranti convenzionati. Alle ore 16, incontri d'autore con Gerardo Magliacano "Terro(m)nia e Servi della gleba". Alle ore 18, premio miglior orto familiare. Dalle ore 16 in poi, suoni e canti della tradizione popolare con il cantautore percussionista Christian Brucale.