Lancusi, arriva il "Mercatino delle idee"

Domenica 9 Giugno l'appuntamento è presso i Giardini Pubblici "Monsignor Angelo Quaranta" in Lancusi (SA).

Dalle ore 10.00 fino alle 19.00 troverete un mondo di bancarelle di artigiani con le loro creazioni fatte a mano, abiti vintage, collezionisti, robivecchi e tanto altro che vi aspettano per portarvi in altri tempi e verso altri stili di vita.

Presente animazione per bambini e la Centrale Del Latte di Salerno che offrirà la colazione ai presenti.

Per ulteriori info ecco il link dell'evento: https://www.facebook.com/events/2458814154158266/