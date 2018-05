Arte, design, musica e street food si fondono: tutti al "Mercato Marchesa" di Parco Pinocchio

Tutto pronto per “Mercato Marchesa” by Arte & Industria, l'interessante iniziativa che si terrà domenica, 6 maggio, presso Parco Pinocchio, dalle ore 10 alle 22. In stand di artisti, designers e artigiani, saranno esposti oggetti d'epoca ed opere originali, con un gradevole sottofondo musicale e l'appetitoso profumo delle specialità dello street food e di un buon calice di vino, da degustare.

L'iniziativa

Un'iniziativa organizzata da donne creative, amanti di oggetti di hand-made e della propria città. Arte, buon cibo e hobby, dunque, si fondono, nella singolare manifestazione che entusiasmerà numerosi appassionati del buon gusto. Da non perdere.