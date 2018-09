Vintage, street food, flipper e calcio balilla: Mercato della Marchesa al Parco Pinocchio

Vintage e artigianato, modernariato e oggetti di design ma anche un grande prato verde dove lasciar giocare i bambini, tra uno scivolo ed un’altalena. E poi street food, musica e un buon bicchiere di vino. La promessa-annuncio degli organizzatori: "Il Mercato della Marchesa, in programma a Salerno, al Parco Pinocchio, il 22 settembre dalle ore 10 alle 22 con ingresso gratuito, non sarà il solito mercato".

Supporto e patrocinio

Il Mercato della Marchesa ha il supporto organizzativo di Salerno Solidale con Mena Arcieri, e il patrocinio del Comune di Salerno, nella fattispecie dell'assessore al commercio con Dario Loffredo. Sarà un sabato speciale e di aggregazione creativa per designer, collezionisti, artigiani e hobbisti e di accoglienza per un pubblico ampio e trasversale, persone di ogni età, giovani e famiglie.

Gli organizzatori

Dietro le quinte, una squadra tutta al femminile: Francesca Matera, Adriana Sannini e Monica Romei. Oltre 50 gli stand che saranno allestiti al Parco Pinocchio e che spazieranno dal vintage agli oggetti fatti a mano. Per i palati sopraffini (o per le buone forchette) manicaretti e street food a chilometro zero; per i giovani, musica e nuove tendenze; per le famiglie, intrattenimento e benessere. E per gli affezionati due sorprese: l'angolo giochi del passato, per non dimenticare l'adrenalina del flipper e del calcio Balilla, e l'area del mercatino dei più piccoli, dove i bambini potranno allestire la loro bancarella portando da casa piccoli oggetti fatti a mano e giochi da scambiare e condividere.