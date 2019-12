Si festeggia "Natale 2019" al Namì di Fisciano

Mercoledì 25 Dicembre si festeggia in grande stile soprattutto in prima classe il Natale 2019 al NAMì di Fisciano (Salerno).Nel locale completamente rinnovato e centro della movida,si festeggerà il Natale 2019 con tanta buona musica.....



MODALITA' DI INGRESSO :



Ingressi Disco :

- Uomo € 10 con Drink in "Lista FRANCESCO BISOGNO"

- Donna € 10 con Drink in "Lista FRANCESCO BISOGNO"



Champagnerie:

- € 20 a persona cumulabili in bottiglie





X Info e Prenotazioni : 345 0926046





NAMì : Via Faraldo, 11, 84084 Fisciano (SA)