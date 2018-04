Alla Mediateca Marte, tutti a merenda con l'artista il 14 aprile

In occasione della grande mostra dedicata ad Andy Warhol torna "A merenda con l'artista", evento organizztao alla Mediateca Marte d i Cava de' Tirreni in collaborazione con l'Associazione L'Albero Delle Idee. Sabato 14 aprile, dalle ore 18 alle 20, visita guidata teatralizzata per bambini e famiglie, seguita da merenda e dal laboratorio artistico-espressivo a tema. Info e prenotazioni ai numeri telefonici 0899481133 e 3336597109.