Merenda al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana

La Scuola Medica salernitana apre le porte ai giovani medici salernitani che potranno scoprire i segreti della medicina medievale.

I banchi del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana accoglieranno bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni per una speciale lezione, nello stile della prima scuola di medicina del mondo.

Il programma

Guidati dai Maestri della Scuola, i giovani medici parteciperanno ad una visita multimediale e interattiva e potranno scoprire i segreti della chirurgia medievale, anche attraverso simulazioni di operazioni. Come in ogni scuola, non mancherà il momento della ricreazione, con una merenda dolce offerta dai nostri Maestri.

Info utili

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma personalizzato, per attestare la preparazione medica conferita dalla Scuola.

Il costo è 8 euro a bambino. I genitori e gli accompagnatori potranno assistere gratuitamente all'evento.Prenotazione obbligatoria ai numeri telefonici 3479296504 e 3895682832.