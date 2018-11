“Una mezz’ora di sfizio” al Teatro Nuovo: ecco la trama

Sabato 17 novembre alle ore 21 e domenica 18 novembre alle ore 18.30, al Teatro Nuovo di Salerno, andrà in scena la divertentissima commedia "Una mezz'ora di sfizio"; di Samy Fayad, interpretata dalla Compagnia del Teatro Nuovo. Diretta da Ugo Piastrella, la commedia è interpretata dallo stesso Piastrella (foto di scena, repertorio), da Ciro Girardi, Patrizia Capacchione, Marco Villani.

Info utili

Biglietti: intero 18 euro; ridotto (minorenni e anziani) 15 euro. Info e prenotazioni: telefono 089220886.

La trama

Tempi stretti e ritmi serrati: questi gli ingredienti di “Una mezz’ora di sfizio”. La commedia, con i suoi intrecci ed equivoci, ha inizio e sviluppo in una bizzarra agenzia investigativa. Tutto ruota intorno alla figura di Mariano, avvocato ed investigatore capo della stessa agenzia. Egli è affiancato da un segretario buono a nulla, Strossner, che gliene combina di tutti i colori al punto da farlo trovare in situazioni ingarbugliate e spiacevoli. L’altro imbranato collaboratore di Mariano è Sisto, l’inviato dell’agenzia. Con il pretesto di effettuare i vari pedinamenti, Sisto viaggia per l’Italia a spese di Mariano, trovandosi sempre nel luogo sbagliato e quindi senza concludere nulla di buono. Ci sono poi tante altri uomini e donne, che figurano tra i clienti dell'agenzia. Si scoprirà che i vari personaggi sono accomunati e in qualche caso addirittura imparentati. Due di loro, infatti, si erano appartati tempo addietro in una grotta per… una mezz'ora di sfizio.