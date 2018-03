Musica jazz al Mumble Rumble: concerto Midnight il 31 marzo

Proseguono gli appuntamenti con la musica jazz al Mumble Rumble di via Loria, a Salerno. Sabato 31 marzo è di scena il Trio Virtuoso-Scannapieco-Luongo. Il concerto, dal titolo Midnight Jazz, comincerà alle ore 22 e il biglietto d'ingresso costa 10 euro. Federico Luongo (chitarra) è un musicista napoletano molto apprezzato nell'ambiente jazzistico. Nonostante la sua giovane età, nel 2006 a soli 24 anni consegue il "Certificate of Completion" ai corsi del "Berklee College of Music" ad "Umbria Jazz". Nel 2012 studia insieme al chitarrista Newyorkese Peter Bernstein, collabora con grandi musicisti come Rosario Giuliani, Javier Girotto, Maria Pia De Vito, Joe Amoruso, Enzo Avitabile e con il celebre bassista americano Scott Colley con il quale incide il suo ultimo disco "Sketches from New York".É autore inoltre del libro"Melorhitmic Concept" dove propone lo studio di concetti ritmici applicati alla melodia e all'armonia.Attualmente è membro della" Saint Louis Band" di Roma diretta dal Maestro Antonio Solimene.

Gli altri artisti

Tommaso Scannapieco al contrabbasso, classe '71, appartiene ad una famiglia di musicisti. Diplomatosi nel 1997al Conservatorio di Salerno, ha suonato con Danilo Rea, Francesco Cafiso, Mario Biondi, Geremy Pelt, Flavio Boltro, Roberto Gatto, Eddy Palermo, Fabrizio Bosso, Gianluca Petrella. Ha partecipato a "Umbria Jazz", "Rejecki Festival", "Eddie Lang". E' considerato dalla critica, insieme a suo fratello Daniele, uno dei migliori talenti che il jazz campano e salernitano abbia espresso. Giampiero Virtuoso (batteria), classe '65, nato a Cava de' Tirreni, è un esponente di spicco del jazz italiano. A 13 anni ha iniziato gli studi musicali col maestro Antonio Golino e si è avviato molto presto all'attività di professionista.Nel 1987 ha incontrato i fratelli Deidda con i quali ha intrapreso una collaborazione che dura ancora oggi. Notevoli le sue partecipazioni al fianco di jazzisti di fama mondiale: Lester Bowie, Tony Scott, Sam Rivers, Toninho Horta, Johnny Griffin, Toots Thielemans. Ha lavorato anche nell'ambito della musica pop con Mango, Ivan Cattaneo e Piergiorgio Farina. Attualmente suona con vari musicisti: Antonio Onorato, Giovanni Tommaso, Ares Tavolazzi, Danilo Rea, Giovanni Amato, Julian Mazzariello, Max Ionata e Dado Moroni.