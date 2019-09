"I fantastici cinque più una": risate e applausi a Pastorano

Giorgia Beatrice, Federica D'Amore, Davide Russo, Alessio Senatore, Marco D'Andrea, sapientemente guidati dalla signora Annamaria Giordano sono stati i mattatori di una serata di risate e teatro, svoltasi a Pastorano, nello spazio antistante la chiesa dei santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano.

La trama

"Miseria Bella" è una farsa in un atto dai toni brillanti e malinconici, rappresentata per la prima volta al teatro Kursaal di Napoli nel 1931. E' la storia di due poveri artisti che patiscono la fame al punto da non riuscire nemmeno a reggersi in piedi. E anche quando, non credendo ai loro occhi, trovano un pacchetto di cioccolatini, nel divorarli, scoprono che sono purgativi. A fine serata don Marco Raimondo ha ringraziato le autorità politiche e civili presenti ricordando la storicità all'inclinazione teatrale della parrocchia e l'importanza dell'oratorio "Via Verità e Vita".