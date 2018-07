Miss Sud al Cilento In Volo

Sabato 21 luglio alle ore 21:00 la nota kermesse di bellezza farà la sua tappa al Cilento in Volo a Trentinara (SA) per la selezione regionale di Miss Sud e Ragazza in Jeans.

Il concorso nazionale di bellezza volge alla sua nona edizione e per l’occasione lo staff del Cilento in Volo aprirà l’impianto per un incredibile Volo Notturno!

La serata, presentata da Enza Ruggiero conterà ospiti d’eccezione. Direttamente da “Striscia la Notizia” e “La sai l’ultima?” l’irriverente Enzo Costanza e da X Factor la cantante Miryam Armini con esibizioni coreografate da Annalisa Marino.

Ricordiamo che l’impianto Cilento in Volo è aperto dal lunedì alla domenica.



Per info e prenotazioni consultare il sito www.cilentoinvolo.info o telefonare allo 0828 1897769.