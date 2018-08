Miss Sud arriva a Salerno, lunedì 27 agosto all'Arena Zevi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ultima chance per le aspiranti al titolo. Lunedì 27 si conclude a Salerno il tour di Miss Sud, IX edizione del concorso nazionale di bellezza, ideato e promosso da Gino Stabile, organizzatore di eventi da oltre 20 anni, con lo spirito di scovare, ogni estate, tra piazze e luoghi caratteristici, la bella tra le belle del sud Italia. L’appuntamento per tutte le aspiranti al titolo è alle 21 presso l’Arena Zevi, in via Eliodoro Lombardi nel quartiere di Pastena (ex Ciampa di Cavallo). La tappa, che rientra nello Zevi Show 2018, è organizzata in collaborazione con l’associazione Bruno Zevi. In palio cinque titoli nazionali: Miss Moda (la fascia è dedicata a coloro che aspirano a diventare indossatrici e modelle); Miss Cinema e Tv (vincerà colei che convincerà per capacità comunicative, atteggiamento e dialettica); Miss Portamento (fascia dedicata a chi dimostrerà di eleganza e fisicità per accedere alle passerelle dell’alta moda); Ragazza IN JEANS (la sezione dedicata alle teenager di età compresa tra 14 e 17 anni). Infine Miss Sud, l’ambasciatrice della bellezza mediterranea. Dopo Salerno si chiudono i giochi e verranno annunciati i nomi delle finaliste della IX edizione del concorso nazionale. Per loro l’appuntamento è fissato per il prossimo 2 settembre, al Castello Angioino agropolese dove avrà luogo l’ultima grand soiree. Madrina Anna Falchi, conduce Beppe Convertini.