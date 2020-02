Moda & Ceramica vietrese nei locali di “Spazio Campania” a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In occasione della “Settimana della Moda” di Milano tenutasi nei giorni 21-23 febbraio 2020 in Piazza Fontana nei locali di “Spazio Campania”, che nasce da un accordo tra Regione Campania e Unioncamere Campania, per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle imprese e dei prodotti del territorio campano, grazie alla collaborazione della IFTA (Independent Fashion Talent Association) del presidente Roberto Jannelli, col patrocinio del Comune di Vietri Sul Mare con il sindaco Giovanni De Simone e grazie al supporto strategico dell’avvocato Daniele Benincasa, consigliere comunale delegato alla ceramica. Si è tenuta la tre giorni di presentazione delle eccellenze del territorio vietrese che va dai prodotti tipici del territorio con le prelibatezze gastronomiche alle varie ed inimitabili creazioni di Ceramica Artigianale. La novità del 2020 è stata la ripresa delle fantasie e dei colori della Ceramica Vietrese magistralmente riprodotti su abiti di alta Sartoria Artigianale realizzati dallo stilista Antonio Amoroso titolare della Pellicceria Amoroso. Si ringraziano per la partecipazione l’Associazione Ristoratori, Liguori Caffe’ Italiano, le varie aziende di Ceramiche tra cui la rinomata Ceramica Solimene e quanti abbiano partecipato e collaborato a questi tre giorni di kermesse.