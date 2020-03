Rinviato il concerto dei Modà al PalaSele: ecco la nuova data

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, Friends & Partners è costretta a rinviare il “TESTA O CROCE TOUR” dei MODÀ, la cui partenza era prevista il 6 marzo da Catania e che avrebbe fatto tappa a Eboli il 10 marzo. La nuova data al PalaSele di Eboli è fissata per il 13 ottobre 2020, recupero concerto del 10 marzo.

Info utili

In seguito allo spostamento del tour dei MODÀ si conferma che i biglietti rimarranno validi per le nuove date. Da oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 16.00, saranno disponibili le prevendite per le nuove date su Ticketone.it e sui circuiti di vendita abituali. Utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne, è possibile rivendere i biglietti per tutti i concerti rinviati ed è possibile effettuare il cambio nominativo per tutti i concerti rinviati. Ulteriori informazioni verranno comunicate su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners, la tappa al PalaSele di Eboli è a cura di Anni 60 produzioni. Per informazioni sulla data: 089 4688156, www.anni60produzioni.com.

I prossimi appuntamenti

Mentre l’appuntamento con i Modà è rimandato, il PalaSele si appresta ad accogliere, sabato e domenica, la magia di “Notre Dame de Paris”: l’opera moderna più famosa al mondo sarà in scena a Eboli il 7 e l’8 marzo 2020. Due le repliche previste per ciascuna data a cura di Anni 60 produzioni (sabato 7 ore 16 e ore 21, domenica 8 alle ore 17 e alle ore 21). I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone. Info sul tour www.vivoconcerti.com. Per informazioni sugli show al PalaSele di Eboli: 089 46888156, www.anni60produzioni.com