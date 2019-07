Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Moda Paestum e Accademia di Arte e Design della Città dei Templi per Giovani Talenti di Moda è l’obbiettivo principale di Lucio Jack Di Filippo ideatore del Premio Fashion in Paestum Piazzetta Basilica Paleocristiana, a pochi passi dalle colonne doriche dei Templi di Paestum, sarà scenario dell’Alta Moda italiana con la 6^Edizione del Premio Fashion in Paestum 2019; considerato luogo magico ed incantato dell’Area Archeologica della Magna Graecia, Sabato 20 luglio ore 21:30 diventerà per una notte il “salotto” glamour della cultura italiana nel Mondo” . Dopo anni di studio e ricerche per la prima volta sarà ufficializzata, al pubblico, la Moda Paestum “leitmotiv” del progetto dell’art director Lucio Jack Di Filippo con la collezione 2020 “Fleurs dans le Vent...” già protagonista a Valencia città della scienza, nel Febbraio scorso, e lo sarà, nei prossimi mesi, nelle fiere di Pechino e Dubai.

Eccellenza campana “haute couture” in passerella, a Paestum, lo stilista Michele Del Prete che, nel suo evento esclusivo presso la Reggia di Caserta, coniuga l’ Arte al suo “mood” di fascino, eleganza e stile con il suo brand “Antea” protagonista con una collezione “sposa” di assoluto pregio. Madrina della serata sarà la bellissima Milena Miconi nota attrice italiana che ha preso parte ad alcune delle più seguite fiction italiane: Un posto al sole, Don Matteo, Gente di mare, Rex, Il commissario Manara, Un medico in famiglia e molte altre che con Enzo Costanza, showman irpino, condurranno l’evento “haute couture”che si preannuncia pieno di sorprese; ci saranno premiazioni di eccellenze culturali e canore come il nostro conterraneo ed affermato scrittore Pierpaolo Mandetta, il quale ha pubblicato con l’editore Rizzoli le sue due opere: Dillo tu a mammà (2017) e Il club delle pecore nere (2019); premio sezione musicale andrà al giovane cilentano Antonio Voria cantautore, produttore, personaggio televisivo di origini cilentane che vive gran tempo a Milano e Shanghai: ha fatto dell'integrazione tra le due culture la sua caratteristica peculiare. Antonio si esibisce in centinaia di spettacoli all’anno con brani editi ed inediti in lingua inglese, italiano e cinese mandarino.

Il Premio “Fashion” Città dei Templi è un “Contest” Internazionale per giovani fashion designers selezionati in varie regioni d’Italia prodotto dall’Associazione Culturale PaestumCilento Moda con regia DFELLEFASHION EVENTI di Lucio Jack Di Filippo; a scendere in passerella saranno: Paola Bignardi da Salerno che ha realizzato una collezione sposa Moda Paestum che per prima cercherà di catturare l’attenzione dei numerosi ospiti accorsi in piazzetta; in secondo luogo sarà Vanessa Macchia di Torchiarolo (Lecce) a stupire il pubblico con i suoi “mood” mentre a chiudere la kermesse, sempre più da contesto internazionale, sarà Diana Dieppa di origini colombiane ma residente a Roma.

Presente, quest’anno, una giuria denominata “Partner” che valuterà ogni singolo stilista per cucito, colori ed utilizzo di tessuti ed è composta da rappresentanti degli official partner e top sponsor presenti al contest; al premio Fashion andrà una mini crociera Msc Crociere, al premio “Eleganza” ,invece, un soggiorno di tre notti per due persone con ingresso in spa presso “ l’Approdo Resort Thalasso Spa” a Castellabate nel cuore del Cilento mentre al giovane stilista che si aggiudicherà il premio “Creatività” sarà assegnato il premio “Ago d’Oro” coniato dal maestro orafo Alfonso Gallotti Borgo Orefici Napoli

“Capaccio Paestum per la 6^volta Capitale della Moda Giovanile accoglierà in passerella giovani stilisti di assoluto valore provenienti da varie regioni d’Italia” dice il direttore artistico Lucio Jack Di Filippo; quest’anno ospitiamo in passerella anche una stilista di origini colombiane , tuttavia “riteniamo la moda , quindi, quale forma di alta cultura e di crescita territoriale dal contesto internazionale; ma nella città dei templi, a breve , però, sarà necessario se non determinante il cambio di passo con la nascita di accademie, scuole di arte e design che ci proietterà in tutto il mondo come la culla del Made in italy dove “studieranno e cresceranno” giovani talenti, le cui idee e creazioni dovranno avere una comune identità con Paestum sia nello stile che nell’utilizzo dei tessuti e colori; al brand Paestum Couture nato da poco spero seguiranno altri marchi che apparterranno ad un unico consorzio “Moda Paestum”.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Capaccio Paestum retto dal sindaco Franco Alfieri, Regione Campania, Provincia di Salerno, Proloco Silarus Paestum Porta del Cilento, Associazione Culturale Athena e Brand Egon Von Furstenberg; le coreografie saranno a cura di Motus Danza centro studi diretto da Maria Carmela D’Angelo