Sfilata di moda e di gioielli in ricordo di Marianna: l'omaggio de "La Fenice"

Venticinque ragazze in passerella per ricordare il sorriso di Marianna. Tra i colori brillanti di ametiste, perle di fiume bianche, coralli e radici di smeraldo, riflettori puntati sulla sfilata che stasera, giovedì 21 marzo, prenderà vita all’interno della storica location di Palazzo Genovesi nel cuore del centro storico di Salerno. Start alle ore 19.30 per il defilè organizzato dall’associazione di promozione sociale “La Fenice” con il sostegno del Comune di Salerno. La serata, nata dall’idea dal presidente Giovanni Falcone, educatore con la passione per i gioielli, vuole rendere omaggio all’amica e collega Marianna Ferrara, giovane donna che lo scorso settembre ha perso la vita in un tragico incidente.

La presentazione

Il 21 marzo è il giorno di nascita di Marianna - racconta Giovanni - quindici anni fa abbiamo iniziato insieme il percorso di educatori, lei era al fianco dei ragazzi diversamente abili: amava il suo lavoro, ho voluto ricordarla nel giorno del suo compleanno con i miei gioielli che lei indossava spesso". Tra le giovani donne che sfileranno in passerella indossando le creazioni di pietra dura realizzate da Giovanni Falcone, ci saranno anche cinque ragazze dell’associazione Anfass Onlus Salerno. Il look delle modelle sarà totalmente a cura del parrucchiere Andrea Rossi e della lookmaker salernitana, Francesca Beyouty Ragone. Ad aprire la serata, il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli accompagnato dall’Assessore alla Politiche Sociali, Nino Savastano insieme al consigliere comunale, Mimmo Ventura. L’associazione “La Fenice” è una realtà che opera sul territorio salernitano, da sempre vicina ai minori a rischio ai quali offre sostegno psicologico, oltre al recupero scolastico rivolto ai giovani in affidamento dall’autorità giudiziaria.