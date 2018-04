Moda e beneficenza al Circolo Canottieri, il 15 aprile

Quindici ragazze - non modelle ma avvocati, medici, farmaciste, sfileranno a tempo di musica (dal vivo) per 21 look. Ecco l'idea della stilista salernitana Sofia Colasante che il 15 aprile presenterà la collezione primavera-estate nella propria città, al Circolo Canottieri Irno, con inizio alle ore 17.30. L'evento, ad invito, avrà anche una finalità benefica. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto in beneficenza all’AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie.

“Ho scelto di non far sfilare le classiche modelle, ma medici, avvocati e farmaciste per abbattere i classici stereotipi e per superare la classica equazione che non va oltre la indossatrice del momento - dice Colasante -. La mia collezione è rivolta a loro, ai professionisti di oggi e del domani, a chi ama l’innovazione ma, allo stesso tempo, non se la sente di rinunciare alla qualità”. La nuova collezione è il frutto di un percorso professionale che ha visto Sofia Colasante varcare in più occasioni i confini nazionali. Dall’esperienza transnazionale derivano, infatti, alcuni dettagli: “Ho tratto ispirazione dal viaggio in India: sono stata pervasa dagli ambienti, dai colori, dai lavori in gesso realizzati sui muri.