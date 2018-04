Jerry Calà live show al Modo, il 28 aprile

Il Modo Ristorante ospita Jerry Calà Concert Show, sabato 28 aprile alle ore 21.30. Il biglietto d'ingresso costa 25 euro. Jerry è il nome d'arte di Calogero Calà, poliedrico e popolare artista italiano. Al suo attivo ha oltre cinquanta film, compreso uno nel quale non parla ed interpreta "Parola", il muto che consiglia a Lino Banfi la combinazione vincente per diventare milionario al Totocalcio. Calà ha interpreato ruoli comici ed ha conquistato la scena anche come cantante e regista. I primi passi li ha mossi con Umberto Smaila, Nini Salerno ed altri due componenti nel gruppo de "I Gatti di Vicolo Miracoli", una formazione alla quale si aggiunse Franco Oppini.