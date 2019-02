Gonfiabili, balli, zucchero filato, navetta gratuita: tutto pronto per il Carnevale di Molina

Il Carnevale è alle porte ed i sorrisi non mancheranno a Vietri sul Mare. La frazione Molina è in festa ed in fermento per l'organizzazione della sfilata. Il 5 marzo, alle ore 16.30, presso la piazzetta di Molina, con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, Serena Di Martino, Anna D'Urso in collaborazione con l'associazione Albori 2000 organizzano la prima edizione del "Villaggio di Carnevale Molinese".

Il programma

L'evento completamente gratuito sarà animato dal gruppo "Pan", che intratterrà grandi e piccini con gonfiabili, balli, zucchero filato, sfilate. Navetta gratuita da Piazza Matteotti di Vietri sul Mare verso Molina.