"Donne all'Altezza": torna l'iniziativa in rosa sul Monte Cervati

Ci risiamo!!!! Terza edizione dell'evento "Donne all'Altezza". L'anno scorso ci siamo divertite tantissimo! Un modo alternativo e diverso per passare il giorno dell'8 Marzo!

SOLO DONNE, OTTIMO CIBO E UN PAESAGGIO UNICO, IL MONTE CERVATI.

Il programma prevede:

- Raduno a Monte San Giacomo alle ore 9.00.

- Escursione naturalistica (A/R) per raggiungere il Rifugio Cervati a circa 1600 metri di quota. Una volta raggiunto il rifugio, in base all'orario, decideremo se salire o meno fino in vetta.

- Pranzo al Rifugio alle ore 13.30.

- Rientro a piedi dal rifugio alle ore 15.30.

INFO TECNICHE

Lunghezza percorso: 6,5 km (A/R) per il Rifugio

Dislivello: 350 metri

Difficoltà: media

Attrezzatura: scarpe da trekking, vestiario a cipolla, borraccia, bastoncini, ghette.

La montagna, la vetta, la cima, la cresta..tutti sostantivi di genere femminile che, però, nell’immaginario comune, tendono ad essere associati ad un coraggio, ad un ardore e ad una forza fisica di tipo maschile. Per secoli i monti e le donne sono stati tra loro contrapposti in virtù di schemi, stereotipi e pregiudizi in base ai quali il gentil sesso mai e poi mai avrebbe potuto avvicinarsi alle alte quote per ovvi motivi fisici e mentali; addirittura, nel XVIII secolo, alcuni medici ritenevano che se una donna avesse provato a salire una montagna, lo sforzo sarebbe stato talmente grande che le avrebbe provocato sterilità. Eppure donne e montagna in un certo senso si assomigliano: entrambe esigono una conquista, entrambe sono tanto belle e desiderate quanto spesso inaccessibili; donne e montagna in realtà sanno dialogare, sanno instaurare una relazione fatta di forza e di rispetto in cui, oltre ai muscoli, serve soprattutto la testa.

Per INFO e PRENOTAZIONI:

389-9329413 (Rosalba)

333-2286542 (Manuela)