Fondi regionali per "Montecor-Vino in Musica": via libera al progetto

Via libera dalla Regione Campania al finanziamento della proposta progettuale denominata “Montecor-Vino in Musica”. Il finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano, guidata dal Sindaco Alessandro Chiola, è pari a 45.500 euro e rientra nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Linea Strategica “Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e Cultura”.

Gli interventi

Il progetto “Montecor–Vino in musica” mira al rafforzamento dell’immagine turistica del territorio, valorizzando gli aspetti storici e culturali consolidati nel tempo. Ricco il programma della manifestazione che potrà svolgersi, indicativamente, nel mese di giugno del prossimo anno. I luoghi di Montecorvino Pugliano interessati saranno: piazza Quercione e piazza S. Pio, nella frazione di S. Tecla, presso il Convento di Santa Maria, oggi sede del Comune, Pugliano Capoluogo e in piazza Giovanni Paolo II, alla frazione di Bivio Pratole. “Come amministrazione comunale – afferma l’Assessore al Turismo, Daniele De Matteis che ha seguito l’iter procedurale - siamo stati bravi a recepire questi fondi anche senza compartecipazione da parte dell’Ente. Attraverso la promozione del territorio si crea sviluppo e coinvolgimento dell’intera comunità. Obiettivo primario è far conoscere le eccellenze del territorio e rilanciare il turismo di qualità”. “La promozione del territorio rappresenta per me e per l’intero esecutivo, un punto cardine dell’intero mandato amministrativo. Con questa iniziativa vogliamo coniugare gli aspetti più goliardici con aspetti più culturali e profondi di una terra ricca di storia”. Sottolinea il Primo Cittadino, Alessandro Chiola.