MoroinJazz, a Cava de' Tirreni concerto di American Quartet con Michael Rosen

Il sassofonista Michael Rosen, americano di nascita ma romano di adozione, è l'ospite di venerdì 18 gennaio, ore 22, della rassegna MoroInJazz di Cava de' Tirreni. Rosen sarà in concerto live a capo dell’American Quartet, la superband che annovera Ameen Saleem (basso), Charles Burchell (batteria) e Danny Grisset (piano) sul palcocenico del locale del Borgo Scacciaventi.

La scheda

Rosen, dopo il diploma alla prestigiosa Berklee School of Music, dove vince una borsa di studio, dopo un tour con il Delmar Brown, si stabilisce in Italia. Durante la sua permanenza nella scena musicale europea, Michael si esibisce in diversi e noti jazz festival, incide praticamente per tutti i principali artisti italiani, da Enrico Rava e Franco D’Andrea, a Roberto Gatto e Franco Ambrosetti. Attivissimo nella scena jazz europea è stimato anche dai colleghi della musica classica, infatti spesso è chiamato per alcuni concerti dell’Orchestra della Scala. Il suo sound accattivante e la sua simpatia ne hanno fatto un artista richiestissimo anche da cantanti della scena pop, da Mina a Celentano. Ha all’attivo diversi CD a suo nome e tante partecipazioni.