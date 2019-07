Moro Summer 2019:Il 16 luglio a Cava de’ Tirreni concerto di Fabio Concato e Paolo di Sabatino trio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Imperdibile appuntamento al complesso Monumentale S. Giovanni di Cava de’ Tirreni martedi 16 luglio alle ore 22.00, con la grande musica d’autore di Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio, che guideranno il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta del nuovo album 'Gigi', attraverso il repertorio dei successi di Fabio Concato, riproposto in chiave jazz, con gli arrangiamenti e l'accompagnamento di Paolo Di Sabatino (piano), Marco Siniscalco (basso) e Glauco Di Sabatino (batteria).

L’amore di Paolo Di Sabatino per le canzoni di Fabio Concato è la genesi di un progetto musicale che ha visto la luce nel 2011.Egli invitò Fabio a partecipare al suo album 'Voices', non facendosi sfuggire l’occasione di proporgli di rivisitare una manciata di suoi successi e di “vestirli” con arrangiamenti e sonorità vicine al jazz acustico. Da allora si sono alternati numerosi concerti, uno più emozionante dell’altro, che hanno immortalato questo connubio artistico, trasferendo di fatto in uno studio di registrazione la magia di ogni live.

Prime del concerto ,si esibirà il gruppo “Valentina Iannone Projet “ ,formazione salernitana che negli ultimi tempi si sta facendo molto notare in campo musicale -

La serata sarà presentata dal giornalista Antonio Di Giovanni

Per i concerti al complesso Monumentale di S. Giovanni di Cava de’ Tirreni la prenotazione è obbligatoria,postoi numerati ed i biglietti è possibile acquistarli su www.postoriservato .it Info: 0894456352 (dopo le 18.00)- 3334949026 - 3403939561 Pub il Mor