MoroinJazz raddoppia: concerti il 26 e il 28 ottobre

MoroinJazz raddoppia. A grande richiesta, in considerazione anche del sold out registrato per l'evento di venerdì 26 ottobre, The Big Jam sarà proposto in replica domenica 28 ottobre, alle ore 22.

I protagonisti

Sul palco del Borgo Scacciaventi si esibiranno Alessandro La Corte, Carla Marciano, Sandro Deidda, Daniele Scannapieco, Giovanni Amato, Guglielmo Guglielmi, Aldo Vigorito, Dario Deidda, Giampiero Virtuoso, Antonio Onorato, special guest Enzo De Caro.