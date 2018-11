Mostra interculturale saveriana e presepe, ecco dove visitarli

Mostra interculturale saveriana e presepe visitabili a Salerno. La mostra resterà aperta fino al 20 gennaio. L'esposizione per questa edizione ha cambiato location, traslocando dalla Casa Saveriana al Museo Diocesano di Salerno in Largo Plebiscito

Il presepe

La storia di un amore eterno in tutte le lingue del mondo sarà al centro di questa edizione. La mostra non sarà solo un’esposizione artistica di opere provenienti da ogni parte del mondo che rappresentano la natività di Gesù Cristo ma l’occasione per poter immaginare che mondo sarebbe, se facessimo nascere dentro di noi, dove viviamo, e piano piano nel resto del mondo l’amore, la gioia, la fraternità.

Info utili

La mostra è curata dal Centro di Documentazione sulla Mondialità (CDM) di Salerno in collaborazione con i Missionari Saveriani e i Laici Saveriani, con gli Uffici dell’ArciDiocesi Salerno – Campagna – Acerno: Centro Missionario Diocesano ed Ufficio Migrantes, con il

Museo Diocesano e l’associazione Trumoon i cui giovani artisti esporranno le proprie illustrazioni. Per prenotazioni Segreteria Museo 089/239126